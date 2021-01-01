

أسعار سيارات جاكوار المستقبلية ستبدأ من 525 ألف ريال! أسعار سيارات جاكوار المستقبلية ستبدأ من 525 ألف ريال!

ستتحول علامة جاكوار خلال سنوات لإنتاج السيارت الكهربائية حصرياً ولتطوير سياراتها لتصبح في أعلى درجات الفخامة.



حسب رئيس مجموعة جاكوار لاندروفر فإن انتقال جاكووار إلى المرحلة التالية في عام 2025 سيجعل أرخص سيارات جاكوار تحمل بطاقة سعر لا تقل عن 100,000 جنيه استرليني أو 140,000 دولار أمريكي، “ليس بعيدًا عن 100000 جنيه إسترليني أو ما يعادل 140.000 دولار، وستصبح منافسة مباشرة لسيارات بنتلي.



لن يكون تغيير موقع جاكوار في سوق السيارات سهلاً على الإطلاق، كما أن الميزانية التي ستقدمها شركة تاتا الهندية المالكة لجاكوار لا ترقى لمستوى ميزانيات شركات مثل بنتلي ومايباخ، ومع ذلك فإن الشركة تعتقد أنها قادرة على ذلك وعلى إصلاح العلامة في أعين العملاء.