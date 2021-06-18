أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 19-6-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي اليوم السبت 19-6-2021 وجاءت الأسعار كالآتي:
أسعار العملات الأجنبية
دولار أمريكى 15.5992
يورو 18.9093
جنيه إسترلينى 22.0276
فرنك سويسرى 17.3517
100 ين يابانى 14.1953
أسعار العملات العربية
ريال سعودى 4.1594
دينار كويتى 51.7763
درهم إماراتى 4.2464
اليوان الصينى 2.4375
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