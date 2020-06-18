أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الجمعة 18-6-2021

ينشر "صدى البلد" أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث للبنك المركزي اليوم الجمعة 18-6-2021 وجاءت الأسعار كالآتي:
أسعار العملات الأجنبية
دولار أمريكى 15.5992
يورو 18.9093
جنيه إسترلينى 22.0276
فرنك سويسرى 17.3517
100 ين يابانى 14.1953
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