ينشر "صدى البلد" أسعار العملات الاجنبة والعربية مقابل الجنيه المصرى وفقا لاخر تحديث للبنك المركزي اليوم الأربعاء 16 -6-2021 وجاءت الاسعار كالتالي:
دولار أمريكى 15.5937
يورو 18.8746
جنيـه إسترليـنى 21.8967
دولار كنـدى 12.7859
كرون دانمركى 2.5384
كرون نرويجى 1.8737
كرون سـويدى 1.8719
فرنك سويسرى 17.3187
100 ين يابانى 14.1581
ريـال سعـودى 4.1579
دينـار كويتى 51.7393
درهم اماراتى 4.2449
دولار اسـترالى 11.9900
دينـار البحـرين 41.3616
ريـال عمـانى 40.5000
ريـال قطـرى 4.1975
دينـار أردنـى 21.9630
يوان صينى 2.4359
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التعليقات على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأربعاء 16-6-2021
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