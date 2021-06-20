

أسعار العملات الأجنبية.. الدولار الأمريكى يتوقف عن الارتفاع والجنيه الإسترلينى يتراجع أسعار العملات الأجنبية.. الدولار الأمريكى يتوقف عن الارتفاع والجنيه الإسترلينى يتراجع

تراجعت أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، مع تتوقف ارتفاع الدولار الأمريكى بينما خالف اليوان الصينى الاتجاه نحو الارتفاع، فيما تسلل الدعم مرة أخرى للعملات المشفرة، وفقا لوكالة رويترز.



الدولار الأمريكى



توقف الدولار مؤقتًا عن الأرتفاع لالتقاط الأنفاس اليوم الثلاثاء، حيث يتطلع المتداولون إلى شهادة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للحصول على مزيد من التوجيه بشأن التحول المفاجئ الأخير في توقعات سياسة البنك المركزي.

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وكان الدولار قد ارتفع بحدة منذ أن أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي عن رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع ، على الرغم من انخفاضه أمس الاثنين ليعيد القليل من هذا الارتفاع.مقابل اليورو ، تكبد الدولار خسارة بين عشية وضحاها بنحو 0.4٪ ليستقر حول 1.1909 دولار. وزحف صعوديًا إلى 110.42 ين ، بينما استقر مؤشر الدولار عند 91.965 بعد خسارة بنحو 0.5٪ أمس الاثنين.قال فالنتين مارينوف ، رئيس أبحاث العملات الأجنبية في مجموعة العشرة لدى بنك كريدي أجريكول: «التحول المتشدد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي يلعب دور إيجابي للدولار بشكل رئيسي في أسواق أسعار الفائدة قصيرة الأجل».«في الواقع ، رهانات السوق على الزيادات المبكرة والأكثر قوة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي تعزز ميزة سعر الدولار مقابل العملات الأخرى.»اليوروتذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليعكس استأنف مسيرات الخسائر التي توقفت بالأمس لأول مرة في أربعة جلسات أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو.في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1907 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1919، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1901، بينما حقق الأعلى له عند 1.1920.الجنيه الإسترلينيانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3٪ إلى 1.3893 دولار ، متمسكًا بارتداده الليلي حيث يتطلع المستثمرون إلى إعادة فتح الاقتصاد البريطاني أكثر في 19 يوليو.اليوانارتفع اليوان الصينى اليو الثلاثاء، حيث قام بنك الصين الشعبي صباح اليوم بتحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند 6.4613 دولار، وذلك بالمقارنة مع سعر صرف اليوان الذي تم تحديده عند 6.4546 دولار أمس الإثنين.الدولار الأستراليتراجع الدولار الأسترالي والنيوزيلندي بعد ارتداد أمس الاثنين من أدنى مستوياته في عدة أشهر ، بنسبة 0.4٪ إلى 0.7511الدولار النيوزيلنديتراجع الدولار النيوزيلندي بعد ارتداد أمس الاثنين من أدنى مستوياته في عدة أشهر، بنسبة0.1٪ إلى 0.6980 دولار.العملات الرقميةوجدت البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية شيئًا من الاستقرار بعد التراجع أمس الاثنين عندما ضربت حملة صارمة على التجارة والتعدين في الصين ،واليوم الثلاثاء ، صمدت العملات الرقمية فوق أدنى مستويات مايو ، مع عملات البيتكوين عند 32780 دولارًا وإيثر عند 1945 دولارًا.الجدير بالذكر أنه على المدى المتوسط ​​، سيركز المستثمرون بشدة على بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة حيث من المرجح أن يؤثر أدائها على موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي المستقبل القريب ، كل الأنظار متجهة إلى باول الذي يظهر أمام الكونجرس من الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.وأشار باول في تصريحات معدة سابقا إلى التحسن المستمر في سوق العمل والزيادة الأخيرة في معدلات التضخم.