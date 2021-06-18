

أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 18-6-2021 أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم 18-6-2021

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 18-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.47 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.



وفى سياق متصل استقر سعر الدينار الكويتى اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك يومى الجمعة والسبت بسبب العطلة الرسمية، ليثبت سعره فى البنك المركزى عند 51.71 جنيه للشراء، 52.18 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى بلغ 48.95 جنيه للشراء، 52.09 جنيه للبيع.



وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.



1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.47 ريال سعودى.



1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.



1 ريال سعودى يسجل 29.39 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.



1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.



1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.





أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 216.17 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



سعر الذهب عيار 24

بنحو 216.17 ريال بما يعادل 57.64$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 198.16 ريال بما يعادل 52.84$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 189.16 ريال بما يعادل 50.44$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 162.13 ريال بما يعادل 43.23$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 126.10 ريال بما يعادل 33.63$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 108.09 ريال بما يعادل 28.82$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,723 ريال بما يعادل 1,793$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,513 ريال بما يعادل 403.51$

سعر كيلو الذهب

بنحو 216,174 ريال بما يعادل 57,643$





