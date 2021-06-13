أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء

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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الأربعاء

ننشر أسعار العملات فى السعودية اليوم الأربعاء 16-6-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.55 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وفى سياق متصل واصل سعر الدينار الكويتى استقراراه اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى البنك المركزى عند سعر 51.77 جنيه للشراء، 52.21 جنيه للبيع، وفى البنك الأهلى المصرى سجل 49 جنيه للشراء، 52.11 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعار أمس الثلاثاء.
وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:
دولار أمريكى (USD)
1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.
يورو (EUR)
1 يورو يسجل 4.55 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.32 ين ياباني.
جنيه مصرى (EGP)
1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.
درهم إماراتى (AED)
1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.


أما أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 223.72 ريال سعودى، وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:
سعر الذهب عيار 24
بنحو 223.72 ريال بما يعادل 59.66$
سعر الذهب عيار 22
بنحو 205.08 ريال بما يعادل 54.69$
سعر الذهب عيار 21
بنحو 195.76 ريال بما يعادل 52.20$
سعر الذهب عيار 18
بنحو 167.80 ريال بما يعادل 44.75$
سعر الذهب عيار 14
بنحو 130.51 ريال بما يعادل 34.80$
سعر الذهب عيار 12
بنحو 111.86 ريال بما يعادل 29.83$
سعر أوقية الذهب
بنحو 6,958 ريال بما يعادل 1,855$
سعر جنيه الذهب
بنحو 1,566 ريال بما يعادل 417.62$
سعر كيلو الذهب
بنحو 223,724 ريال بما يعادل 59,659$

المصدر: اليوم السابع

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