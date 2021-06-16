ينشر موقع “صدى البلد"، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في محلات الصاغة، وفقا لآخر تحديث في السوق.
وجاءت الأسعار كالتالي:
عيار 24 910 إلى 912 جنيها
عيار 22 834 إلى 836 جنيها
عيار 21 796 إلى 798 جنيها
عيار 18 682 إلى 684 جنيها
عيار 14 531 إلى 532 جنيها
عيار 12 455 إلى 456 جنيها
الاونصة 28,292 إلى 28,363 جنيها
الجنيه الذهب 6,368 إلى 6,384 جنيها
الكيلو 909,714 إلى 912,000 جنيها
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التعليقات على أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 16-6-2021
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