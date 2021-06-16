

أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 16-6-2021 أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الأربعاء 16-6-2021

ينشر موقع “صدى البلد"، أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15-6-2021 في محلات الصاغة، وفقا لآخر تحديث في السوق.



وجاءت الأسعار كالتالي:



عيار 24 910 إلى 912 جنيها

عيار 22 834 إلى 836 جنيها

عيار 21 796 إلى 798 جنيها

عيار 18 682 إلى 684 جنيها

عيار 14 531 إلى 532 جنيها

عيار 12 455 إلى 456 جنيها

الاونصة 28,292 إلى 28,363 جنيها

الجنيه الذهب 6,368 إلى 6,384 جنيها

الكيلو 909,714 إلى 912,000 جنيها

