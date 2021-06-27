

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27-6-2021 أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 27-6-2021

شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 27 يونيو استقرارا ملحوظا في مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع توقف السوق العالمي عن التداول، لتستقر الأسعار عند مستوياتها التي أغلق السوق عليها عند 775 جنيها للجرام من عيار21، وتسجل الأونصة سعر 1781 دولار.



سعر الذهب في مصر يسجل 775 جنيها للجرام من العيار 21، في حين يسجل عيار الذهب 18 سعر 664 جنيها للجرام، وسجل الذهب عيار 24 سعر 886 جنيها، وبلغ سعر الجنيه الذهب سعر 6200 جنيها.



وعلي مدار هذا الأسبوع ارتفعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 10 جنيهات، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 765 جنيها وهو سعر فتح التداول مطلع الأسبوع إلي 775 جنيها وهو السعر المسجل الآن في السوق.



وشهدنا أسبوعا متوسطا من حيث التداول على الذهب عالمياً، فرغم الأحداث الاقتصادية الكبيرة إلا أن أسعار الذهب تحركت في قناة سعرية شبه ثابتة بين 1770 وحتي 1785 دولار للأونصة طوال تداولات الأسبوع.



وشهدنا هذا الأسبوع عددا من الأحداث والتطورات الاقتصادية منها، إعلان مبيعات التجزئة الاسترالية وخطاب كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي وشهادة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمام الكونجرس ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بـ بنك اليابان.



كما تعرضنا هذا الأسبوع لخطاب مساعد محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في ألمانيا ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في المملكة المتحدة ومبيعات التجزئة الكندية ومؤشر مديري المشتريات التصنيعي والخدمي في الولايات المتحدة مخزونات النفط الخام الأمريكي



الأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية لها تأثير واضح ومباشر على تداولات الذهب في البورصات العالمية والسوق المصري، لذلك يراعي المتداولون متابعة كافة التطورات من أجل تداول آمن.