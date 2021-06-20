

أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات مع متابعة تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي أسعار الذهب ترتفع 6 دولارات مع متابعة تصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء ، بعد صدور بيانات اقتصادية ومع متابعة تصريحات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي.



وصعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 0.3% أو 6 دولارات ليصل إلى 1783.40 دولار للأوقية.



واستقر مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات رئيسية عند 91.760 نقطة في الساعة 9:02 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قد يعجبك أيضا...

وكرر “جيروم باول” رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بأن التضخم سيتباطأ في الفترة المقبلة، لكنه أكد أن الزيادة الأخيرة في الأسعار التي شهدها الاقتصاد الأمريكي كانت أكبر من المتوقع.وأضاف رداً على سؤال أمام لجنة في مجلس النواب الأمريكي أن ربما كل الارتفاع في معدلات التضخم يأتي من الفئات التي تتأثر بشكل مباشر بإعادة فتح الاقتصاد الأمريكي مثل السيارات المستعلة والشاحنات”.واعترف رئيس الفيدرالي الأمريكي بعدم اليقين بشأن رؤيته، قائلاً: “سأقول إن هذه التغيرات كانت أكبر مما توقعنا، وقد يتبين لنا أنها أكثر استمرارية مما توقعنا.كما ساعد ضعف الدولار ، الذي انخفض بنسبة 0.2٪ ، في تقليل تكلفة الذهب على حاملي العملات الأخرى، وتجاهلت الأسواق على نطاق واسع بيانات مؤشر مديري المشتريات الأمريكية التي أظهرت نشاط المصانع عند مستوى قياسي مرتفع في يونيو.من جانب أخر ارتفع النشاط الصناعي في الولايات المتحدة لمستوى قياسي جديد خلال الشهر الجاري، بينما تراجع نشاط الخدمات في نفس الفترة.وكشفت بيانات مؤسسة “ماركت”، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ 62.6 نقطة في القراءة الأولية لشهر يونيو، مقابل 62.1 نقطة في مايو، ومقارنة بتوقعات كانت تشير إلى تسجيل 61.5 نقطة.في حين انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي الأمريكي إلى 64.8 نقطة، مقابل 70.4 نقطة في الشهر الماضي، ومقارنة بتوقعات تسجيل 70 نقطة.وشهد مؤشر مديري المشتريات المركب – الذي يجمع النشاطين الصناعي والخدمي معاً – هبوطاً لأدنى مستوى في شهرين عند 63.9 نقطة من 68.7 نقطة في مايو.وأظهرت البيانات أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة خلال الشهر الجاري، حيث سجلت أسعار المدخلات ثاني أعلى مستوى على الإطلاق مع صعود تكاليف الوقود والمواد الخام.