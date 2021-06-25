

أسعار الدولار اليوم الجمعة 25-6-2021 أسعار الدولار اليوم الجمعة 25-6-2021

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 25-6-2021، أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، نظرًا لعدم وجود تعاملات يومي الجمعة والسبت بالبنوك، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، أما فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر سجل 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع، بينما سجل فى بنك القاهرة والبنك التجارى الدولى 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.



ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.61 جنيه للشراء.



15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.60 جنيه للشراء.



15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.61 جنيه للشراء.



15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.62 جنيه للشراء.



15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.60 جنيه للشراء.



15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.62 جنيه للشراء.



15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.60 جنيه للشراء.



15.70 جنيه للبيع.

