

أسعار الدولار اليوم الأحد 20-6-2021 أسعار الدولار اليوم الأحد 20-6-2021

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 20-6-2021، استقرارا أمام الجنيه المصري، مع بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث سجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 15.59 جنيه للشراء، 15.69 جنيه للبيع، أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر فاستقر سعره عند سعر 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، ومستقرا ايضا فى بنك القاهرة، والبنك التجارى الدولى "cib"، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند 15.60 جنيه للشراء، 15.70 جنيه للبيع.



ويقدم اليوم السابع، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.59 جنيه للشراء.



15.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.



15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.60 جنيه للشراء.



15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.60 جنيه للشراء.



15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.



15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.60 جنيه للشراء.



15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.60 جنيه للشراء.



15.70 جنيه للبيع.

