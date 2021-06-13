

أسعار الحديد اليوم الأحد 13-6-2021 أسعار الحديد اليوم الأحد 13-6-2021

استقرت أسعار الحديد، اليوم الأحد، 13- 6-2021.



ويرصد الـ«الدستو» أسعار الحديد اليوم الأحد الموفق 13-6-2021 غير شاملة النقل النولون:

سجل سعر حديد عز اليوم سعر 14600 جنيهًا للطن.



وصل سعر حديد بشاي اليوم 14500 جنيهًا للطن.

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ويبع طن حديد العتال اليوم بقيمة 14500 جنيها للطن.سجل سعر طن حديد المصريين اليوم 14550 جنيه للطن.وبلغ سعر طن حديد الجيوشي بنحو 14400 جنيه.سجل سعر طن حديد العشري اليوم 14500 جنيهًا للطن.وصل سعر طن حديد المعادي بقيمة 14300 جنيه.كما سجل حديد مصر ستيل سعر نحو 14450 جنيهًا للطن.بيع طن حديد الداخلية اليوم بسعر 14300 جنيهًا للطن .سجلت أسعار الحديد المراكبي اليوم بقيمة 14400 جنيه للطن.ووصلت أسعار حديد عطية اليوم بقيمة 14300 جنيه للطن.بينما سجلت اسعار طن حديد بيانكو اليوم بقيمة 14400 جنيه.بلغت أسعار حديد سرحان اليوم نحو 14500 جنيه.سجلت أسعار حديد الكومي اليوم بقيمة 14300 جنيه.