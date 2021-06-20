أسعار الألبان والجبن اليوم..

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أسعار الألبان والجبن اليوم..

تشهد أسعار مجموعة الألبان والجبن استقرارا فى السوق المحلى خلال الفترة الأخيرة حيث تراوحت أسعار اللبن المعبأ بين 13 – 15 جنيها للتر، فى حين تراوح أسعار اللبن السائب "الجاموسى" بين 12 – 16 جنيها للتر.

وفيما يخص أسعار الزبادى فسجلت العبوات التى تزن 125 جرام بين 3 – 4 جنيها سواء الزبادى المعبأ أو المتوفر فى محلات الألبان، وحافظت أسعار الأجبان على استقرارها حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض الثلاجة 40 جنيه وكيلو"الجبن الخزين" عند 60 جنيه، وكيلو الجبن الرومى عند 96 جنيها.

وسجلت أسعار الزبدة الصفراء النيوزيلاندى 110 جنيهات، وكيلو "الزبدة البلدى الجاموسى" 100 جنيه.

المصدر: اليوم السابع

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