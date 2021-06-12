

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 14-6-2021 أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 14-6-2021

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 14-6-2021.



وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 731 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 634.964 مليار جنيه.





إيقاف تداول 34 شركة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 34 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، بلتون المالية القابضة، رواد السياحة-رواد، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العربية للمحابس، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، المنصورة للدواجن، العامة لصناعة الورق-راكتا، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الدولية للمحاصيل الزراعية، ليسيكو مصر، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الإسماعيلية مصر للدواجن، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية.



كما تم إيقاف تداول أسهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الأهلي للتنمية والاستثمار، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العالمية للاستثمار والتنمية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، دلتا للإنشاء والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، كونتكت المالية القابضة، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف.





البورصة تخسر 731 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 731 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 634.964 مليار جنيه.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 379.1 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.7 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.1%، والعرب على 17.55% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.2%.



ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 31.7 مليون جنيه، 27.2 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 18.7 مليون جنيه، 274.2 ألف جنيه، 42.6 مليون جنيه، على التوالي.



ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 9933 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.4% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 12442 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 3864 نقطة.



فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.59% ليغلق عند مستوى 2286 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 3221 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1271 نقطة.



وصعدت أسهم 53 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 110 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.



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وضمت الأسهم المرتفعة:- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 2.492 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15%.- دلتا للإنشاء والتعمير بسعر إغلاق 18.470 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 49.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.58%.- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 13.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.20%.- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 9.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.55%.وضمت الأسهم المتراجعة:- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 3.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10%.- السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بسعر إغلاق 69.260 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.06%.- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 9.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.95%.- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 62.88 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.3%.- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 28.760 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.