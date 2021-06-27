

أسعار الأسمنت المحلية الخميس 1 يوليو أسعار الأسمنت المحلية الخميس 1 يوليو

استقرت أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق، مع بداية تعاملات الخميس1 يوليو 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 800 جنيها.



ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعة وفقا لاحدث أسعار الجملة في الأسواق.



«الأسمنت المسلح»

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سجل سعر الأسمنت المسلح 815 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 790 جنيهاً للطن، والسويدي 840 جنيهاً للطن، وحلوان 830 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت العسكري بني سويف 770 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 790 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 815 جنيها للطن وأسمنت سيناء 760جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.«الأسمنت المخلوط»كما سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 600 جنيهاً للطن، وأسمنت ايه وان 655 جنيهاً للطن، وسجل أسمنت الواحة 665 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدي 665 جنيهاً للطن، والنخيل 655 جنيها للطن.«الأسمنت المقاوم»فيما سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 820 جنيهاً للطن، وأسمنت قاهر البحار 885 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 830 جنيهاً للطن، وأسمنت السويدى المقاوم 840 جنيهاً للطن.«الجبس»استقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهاً للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهاً للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهاً للطن، وجبس السويس 580 جنيهاً للطن.