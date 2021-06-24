

أسعار الأسمنت المحلية الاثنين 28 يونيو أسعار الأسمنت المحلية الاثنين 28 يونيو

استقرت أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق، مع بداية تعاملات الاثنين 28 يونيو 2021، وبلغ متوسط سعر الطن 800 جنيه.



ونرصد أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه وفقا لأحدث أسعار الجملة في الأسواق.



«الأسمنت المسلح»

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سجل سعر الأسمنت المسلح 805 جنيهات للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 695 جنيهاً للطن، وأسمنت المخصوص 780 جنيهاً للطن، وأسمنت شورى 785 جنيهاً للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 775 جنيهاً للطن، والسويدي 808 جنيهاً للطن، وحلوان 820 جنيهاً للطن، وسعر أسمنت العسكري بني سويف 760 جنيهاً للطن، وأسمنت العسكري 850 جنيهاً للطن، وأسمنت النصر 780 جنيهاً للطن، وأسمنت السويس 803 جنيها للطن وأسمنت سيناء 760جنيها.«الأسمنت الأبيض»سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء نحو 2460 جنيهاً، ورويال العادة 2430 جنيهاً للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2425 جنيهاً للطن.