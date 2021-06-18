

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض سعر البلطى المزارع أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. انخفاض سعر البلطى المزارع

شهدت أسعار الأسماك اليوم الأحد 20-6-2021 في سوق الجملة بالعبور انخفاضا في سعر البلطي المزارع مع استقرار أسعار باقي الأصناف، وسجلت أسعار البلطي المزارع 1، 19-21 جنيها للكيلو مقابل 22-25 جنيها للكيلو، وانخفضت أسعار البلطي المزارع 2 لتتراوح بين17.5- 18.5جنيها للكيلو مقابل 19-21 جنيها للكيلو، وسجل البلطي الأسواني 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110جنيهات للكيلو.



وتراوحت أسعار البورى 1 بين 40-48 جنيها للكيلو، والبورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار المكرونة السويسي 65-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3 " 90 – 150جنيها للكيلو.



واستقرت أسعار المرجان "2" بين 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15– 25 جنيها للكيلو، والبربون بين "1" بين 34-40 جنيها للكيلو، والبربون "2" 25-35 جنيها للكيلو، وسجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيه للكيلو.