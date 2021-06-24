

أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطي يتراوح بين 20-22 جنيها أسعار الأسماك اليوم بسوق العبور للجملة.. البلطي يتراوح بين 20-22 جنيها

شهدت أسعار الأسماك الجملة اليوم الثلاثاء 29-6-2021، استقرارا فى سوق العبور للجملة حيث تراوح سعر البورى 1 بين ، 50-60 جنيها للكيلو ، و البورى "2 " لتسجل 43-47 جنيها للكيلو، وأسعار القرميط شيلان بين 10 - 20 جنيها.





وتراوح سعر الكيلو البلطي 20-22 جنيها للكيلو مقابل ، كما استقر البلطي المزارع 2 ليسجل 17-19، بينما تتراوح أسعار البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو، والفيليه البلطي 30 - 110 جنيها للكيلو.





وسجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو ، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، والبربون بين " 1 " ل34-40 جنيها للكيلو ، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، سجلت أسعار المكرونة السويسي 70-80 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.