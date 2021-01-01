

أستون مارتن ترفع قضية ضد شركة تمويل سويسرية أستون مارتن ترفع قضية ضد شركة تمويل سويسرية

تعود العلاقة بين الشركتين إلى عدة سنوات حيث كانت أستون تبحث عن شريك تمويل لها. والآن، تقاضي أستون مارتن شركة Nebula Project السويسرية الممولة لأستون مارتن.



في عام 2016 وافقت Nebula Project على المساعدة في تمويل سيارة فالكيري وتمويل مشاريع السيارات ذات المحرك الوسطي التي كانت أستون مارتن تعمل عليها مقابل أرباح تمويل.



تقول الشركة البريطانية أن ممولتها تحجب ودائع العملاء على سيارة فالكيري الخارقة القادمة، وهو السبب الذي دفعها لرفع القضية، الآن ،وتدعي أستون مارتن أنها ستنهي علاقتها مع Nebula Project بسبب المدفوعات المحتجزة وستأخذ ودائع العملاء مباشرة دون إشراك طرف ثالث، وتتوقع الشركة الحصول على أرباح إضافية تصل لـ21 مليون دولار أمريكي، وتقول أنها لن تدفع أرباح التمويل الإضافية.

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بالمقابل قالت Nebula Project في بيان رسمي “نعتبر إنهاء أستون مارتن المزعوم للعلاقة التعاقدية مع شركة Nebula Project من جانب واحد غير شرعي وغير مبرر ونحن مستعدون لمتابعة الخطوات اللازمة للحفاظ على حقوقنا”.في السياق نفسه تقول أستون مارتن إن القضية لن تؤثر على طلبات العملاء وستعمل على ضمان استلام سياراتهم في الموعد المحدد.