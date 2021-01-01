أستاذ جراحات سمنة بجامعة عين شمس يكشف عن عدة طرق لعلاج مرض السكر

قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، إن مرض السكر شديد الخطورة ومرض مزمن، ويحتاج كل مريض أن يتعالج منه بمختلف الطرق، سواء عن طريق الأنسولين أو الجراحات أو عن طريق العلاجات، موضحًا أن مرض السكر مشاكله كثيرة وقد تعوق الإنسان في حياته العملية وله مضاعفات كثيرة على الكلى والشبكية وخاصة على الأطراف.
وأضاف «صبري»، في تصريحات تليفزيونية، أن هناك حلولا جراحية لمرض السكر من النوع الثاني وخاصة لكبار السن، بينما سكر الأطفال الذي يولدون به يُعد النوع الأول ولا يتم علاجه من خلال العمليات الجراحية.
وأوضح أستاذ جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، أن عملية تحويل المسار الهدف منها علاج السكر بطرق متعددة ومنها عزل جزء من الأمعاء يقلل امتصاص السكريات والدهون بنسبة تتراوج إلى 70% وبالتالي تحمل حمل كبير عن البنكرياس وفي نفس الوقت البنكرياس يبدأ ينشط ويزيد ويكفي الجسم في معظم الأحوال.
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