أسباب و أعراض الجلطة في الرجل

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن أعراض الجلطة في الرجل تتمثل في الشعور بألم شديد في الساق ويزداد سوءا مع الوقت ، وقد يؤدي وجود جلطة في الدم لارتفاع درجة حرارة الجسم كما أن الجلد في الساق المصابة تبدوا عليه علامات الاحمرار و الدفئ ، وقد يحدث تورم في الرجل مصاحب بألم شديد بالإضافة الى شحوب في الكاحل او القدم بسبب إنخفاض تدفق الدم.
وقال الدكتور وليد الدالى في تصريحات صحفية أن انسداد الشرايين الطرفية الذي ينتج بسبب مرض تصلب الشرايين وهو تراكم الكوليسترول ومواد أخرى على جدار الشريان مما يسبب ضعف تدفق الدم للأطراف، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث جلطة ومن أشهر أعراض تلك الحالة هي الشعور بتنميل وبرودة وصعوبة في الحركة بالساق.
وأضاف الدكتور وليد الدالى أن هناك العلاج الدوائي مثل الأدوية المانعة للتجلط والأدوية الخافضة للكوليسترول وهناك العلاج الجراحي مثل عملية تسليك شرايين القدم والتي يتم فيها توسيع الشرايين وتركيب دعامة.
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