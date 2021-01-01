أسباب و أعراض الجلطة في الرجل



أسباب و أعراض الجلطة أسباب و أعراض الجلطة

أكد الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن أعراض الجلطة في الرجل تتمثل في الشعور بألم شديد في الساق ويزداد سوءا مع الوقت ، وقد يؤدي وجود جلطة في الدم لارتفاع درجة حرارة الجسم كما أن الجلد في الساق المصابة تبدوا عليه علامات الاحمرار و الدفئ ، وقد يحدث تورم في الرجل مصاحب بألم شديد بالإضافة الى شحوب في الكاحل او القدم بسبب إنخفاض تدفق الدم.



وقال الدكتور وليد الدالى في تصريحات صحفية أن انسداد الشرايين الطرفية الذي ينتج بسبب مرض تصلب الشرايين وهو تراكم الكوليسترول ومواد أخرى على جدار الشريان مما يسبب ضعف تدفق الدم للأطراف، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث جلطة ومن أشهر أعراض تلك الحالة هي الشعور بتنميل وبرودة وصعوبة في الحركة بالساق.



وأضاف الدكتور وليد الدالى أن هناك العلاج الدوائي مثل الأدوية المانعة للتجلط والأدوية الخافضة للكوليسترول وهناك العلاج الجراحي مثل عملية تسليك شرايين القدم والتي يتم فيها توسيع الشرايين وتركيب دعامة.

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مضاعفات القدم السكريوأكد الدكتور وليد الدالى تعتبر القدم السكري واحدة من أشهر مضاعفات مرض السكري والتي تحدث بسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم وعدم السيطرة عليه مما يسبب ما يعرف بالإعتلال العصبي السكري وهو فقدان المريض على الشعور بالألم في الأطراف إذا تعرض لإصابة أو جرح خاصة في القدم، مما يسبب تقرحات ثم موت الأنسجة والعدوى إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب.لمرضى السكري.. احذر تناول هذه الأطعمةالصحة السعودية توجه 10 نصائح لـ مرضى السكري لتجنب الاصابة بـ كوروناوأشار الدكتور وليد الدالى الى أن الإصابة بمرض القدم السكري تعتبر أحد الأعراض المتطورة للإصابة بمرض السكر ويؤدي عدم علاجها بطريقة صحيحة إلى مشاكل صحية خطيرة قد تصل في النهاية إلى البتر.ولذلك يعتبر الكشف والعلاج المبكر أولى مراحل العلاج التي يعمل عليها الطبيب والتي من الممكن أن يتناول فيها المريض بعض الأدوية التي تعمل على تنظيم الضغط والسكر في الدم ولكن في بعض الحالات التي ثبت عندها وجود توسع أو تمدد في الشريان قد لا يصلح معها إلا إجراء عملية لعلاج هذا التمدد.