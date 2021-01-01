أسباب انسداد الأوعية الدموية في القدم



انسداد الأوعية الدموية في القدم انسداد الأوعية الدموية في القدم

قال الدكتور وليد الدالى أستاذ جراحات الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن انسداد الأوعية الدموية في القدم ترجع لعدة أسباب مثل وجود مشكلة في صمامات القلب، أو الرفرفة الأذينية في القلب أو تحرك جلطة ناشئة عن مشكلة في الصمامات القلبية أدت إلى انسداد الشريان، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم.



وأضاف وليد الدالى أن هناك أسباب أخرى تؤدى الى انسداد الأوعية الدموية في القدم، مثل زيادة معدل الكولسترول في الدم ومرض السكري، والذي يتسبب في ضعف الأوعية الدموية، بالإضافة الى السمنة، والتي تتسبب في تراكم طبقات الدهون على جدران الأوعية الدموية والشرايين، علاوة على التوتر العصبي والتقدم الطبيعي في العمر، والتدخين لفترات طويلة، فهو من أكثر الأشياء التي تتسبب في انسداد الشرايين.



وأكد وليد الدالى أنه بعد الفحص السليم ومعرفة مكان وحجم الانسدادات الموجودة في الأوعية الدموية يقوم الطبيب بوصف بعض الأدوية التي تساعد على زيادة سيولة الدم، وبعض الأدوية التي تمنع التجلط ويكون ذلك في الحالات المتقدمة من انسداد الأوعية، حيث إن هذه الإجراءات تجنب المريض الكثير من المضاعفات التي قد تحدث إذا ما حدث انسداد كامل في الأوعية.

قد يعجبك أيضا...

وأشار وليد الدالى إلى أن المريض قد يحتاج إلى زرع الدعامات داخل الشرايين في بعض الحالات التي تعاني من وجود ضيق في الشرايين، حيث تعمل هذه الدعامات على توسيع الشرايين، والسماح للدم بالتدفق بشكل طبيعي.