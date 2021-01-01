أزياء محجبات.. أفكار لتنسيق التنورة ذات الأزرار الأمامية مع الحجاب

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التنورة ذات الأزرار الأمامية من اتجاهات الأزياء التي ظهرت العام الماضي، ومن المتوقع أن تتواجد بقوة أيضًا خلال صيف 2021، خاصة مع إقبال عدد من مؤثرات في الموضة على انستجرام على ارتدائها، والحقيقة أن عددا كبيرا من المحجبات يملن إلى ارتداء التنانير لما تمنحه لهن من أناقة، مما يجعلها إحدى القطع الأساسية في أزياء المحجبات.



التنورة ذات الأزرار الأمامية تناسب المحجبات





تناسب التنورة ذات الأزرار الأمامية المحجبات بشكل كبير، خاصة مع مظهرها العصري الأنيق وسهولة تنسيقها، لكن عليكِ أن تعلمى أن هذا الشكل من التنانير يغلب عليه المظهر غير الرسمي، بمعنى أنها تناسب خروجات التسوق، أو التنزه مع الأصدقاء، أو الذهاب للعمل أو الجامعة.





وفي هذا التقرير نقدم أفكارا متنوعة لتنسيق التنورة ذات الأزرار الأمامية مع الحجاب، لكي تكون مصدر إلهام لك عند اختيار أزيائك.

أفكار لارتداء التنورة ذات الأزرار الأمامية

يمكنك ارتداء التنورة ذات الأزرار الأمامية بولكا دوت عالية الخصر، مع بلوزة قصيرة بتصميم بسيط، ليمنح الإطلالة المزيد من البساطة والأناقة التى ترغب المحجبات في الوصول إليها.



يمكنك ارتداء تنورة ذات أزرار أمامية بلون محايد، مع ارتداء بلوزة محكمة، مع دسها في التنورة بإحكام، مع ارتداء حجاب أحادى اللون مطابق للتنورة، أو منقوش.

يمكنك ارتداء تنورة طويلة ذات أزرار مع بلوزة بسيطة بأكمام الجرس المشهورة وحذاء رقيق بدون كعب.

يمكنك أيضًا ارتداء التنورة مع سترة مدسوسة بداخلها، وقميص طويل مفتوح وكعب مرتفع.يمكنك ارتداء التنورة البيضاء مع سترة بيضاء مخططة بالأسود ومدسوسة فيها مع قميص جملى طويل.يمكن ارتداء التنورة ذات اللون الأحمر الفيروزي مع بلوزة بيضاء، وجاكيت باستيل رقيق.التنورة الكاروهات خيارًا رائعًا لمحبات الإطلالة الكاجوال، خاصة عند تنسيقها مع سترات غير رسمية.الجينز خيار لا غنى عنه بالنسبة للنساء، لذلك يمكنك ارتداء التنورة ذات الأزراء المصنوعة من الجينز.يمكنك اختيار التنورة المخططة طوليًا باللون الأصفر المشرق مع بلوزة بيضاء أنيقة.















