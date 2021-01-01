

أربع علامات على اليد قد تكون من أعراض مرض الكبد الدهني! أربع علامات على اليد قد تكون من أعراض مرض الكبد الدهني!

يمكن الوقاية من مرض الكبد الدهني إلى حد كبير من خلال تغيير نمط الحياة. ومع ذلك، لا تميل أعراض الحالة إلى الظهور حتى يتندب الكبد.



ويمتلك الكبد قدرة لا تصدق على تجديد نفسه، ولكن إذا حدث تندب، فلا يمكن استعادة الجزء الفاشل من الكبد.



وأشار اتحاد الكبد البريطاني إلى أنه في المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني، تصبح راحة اليد حمراء مع ظهور بقع.

قد يعجبك أيضا...

وسُردت أربع علامات للإصابة بمرض الكبد الدهني على اليدين:• بقع حمراء في راحة اليد.• أظافر بيضاء.• تعجر الأصابع.• الأيادي المرتعشة.وهناك علامات أخرى لمرض الكبد الدهني، يجب أن تكون على دراية بها، بما في ذلك:• الشعور العام بالتعب طوال الوقت.• فقدان الشهية.• فقدان الوزن وهزال العضلات.• الشعور بالغثيان والقيء.• ألم في منطقة الكبد.ويمكن أن تسبب الحالة أيضا "شعيرات دموية صغيرة تشبه العنكبوت على الجلد"، تُعرف باسم الأورام الوعائية العنكبوتية.كيفية الوقاية من مرض الكبد الدهنيتتمثل إحدى الطرق الرئيسية لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، في التقليل من تناول الكحوليات أو الامتناع عنها.وإذا كنت تشرب أكثر من 14 وحدة من الكحول أسبوعيا، فستتلف خلايا الكبد.وهناك طريقة رئيسية أخرى لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض الكبد الدهنية، وهي "الحفاظ على وزن صحي".وقالت مؤسسة الكبد البريطانية "الكبد السليم يجب أن يحتوي على القليل من الدهون أو لا يحتوي على دهون على الإطلاق".