

أخطر الأطعمة للدماغ أخطر الأطعمة للدماغ

عددت صحيفة "رأي اليوم" البريطانية الصادرة باللغة العربية أكثر الأطعمة خطورة على الدماغ.



كما لوحظ، هناك علاقة بين مرض ألزهايمر والنظام الغذائي للمرضى. لذلك، لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، يجب استبعاد بعض الأطعمة.



على وجه الخصوص، يوصى بتجنب الاستهلاك اليومي للمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية، حيث إنها تسبب التهابًا في الدماغ وتلفًا للخلايا العصبية.

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كما دعا المؤلفون إلى توخي الحذر في تناول الأطعمة والتوابل الحارة بسبب احتوائها على مادة الكابسيسين، مما يقلل من القدرة العقلية ويؤثر سلبًا على الذاكرة.وبحسب الصحيفة، فإن الأطعمة المقلية والوجبات السريعة من بين الأطعمة التي تشكل خطرًا على الدماغ بسبب ارتفاع نسبة الدهون المتحولة، والتي تسبب انخفاض نشاط الدماغ.بالإضافة إلى ذلك، إن المواد الحافظة والملح والأحماض الدهنية المشبعة الموجودة بكميات كبيرة في النقانق واللحوم والجبن ضارة للغاية بالدماغ. فهي تسبب التهابًا في الدماغ وتلف الأوعية الدموية.