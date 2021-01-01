أخطر الأطعمة للدماغ

عددت صحيفة "رأي اليوم" البريطانية الصادرة باللغة العربية أكثر الأطعمة خطورة على الدماغ.
كما لوحظ، هناك علاقة بين مرض ألزهايمر والنظام الغذائي للمرضى. لذلك، لتقليل خطر الإصابة بهذا المرض، يجب استبعاد بعض الأطعمة.
على وجه الخصوص، يوصى بتجنب الاستهلاك اليومي للمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية، حيث إنها تسبب التهابًا في الدماغ وتلفًا للخلايا العصبية.
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