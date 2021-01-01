أحمد موسى يزف بشرى للمصريين: تدشين أكبر مشروع منذ عهد محمد علي

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صورة الخبر: الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدولة لم تنم قط وفي تحدٍ مستمر لمواجهة الإرهاب؛ مشيرا إلى أن مصر تعرضت لمحاولات فوضى وشغب لإسقاط الدولة والشعب.

وأضاف أحمد موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، أن غدا سوف يتم تدشين أكبر مشروع في تاريخ مصر، لافتا إلى أنه سوف يغير حياة أكثر من نصف الشعب المصري .

وأكد أحمد موسى، أن المشروع القومي لتغيير الريف سوف يغير الكثير في حياة المصريين في الريف والقرى؛ مرددا «أكبر مشروع منذ عهد محمد علي باشا».



وتابع أحمد موسى: «ما يحدث في مصر لم يحدث قبل ذلك.. ويجب علينا أن ندعو إلى هذا البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب نهضة مصر الجديدة».



وأشار أحمد موسى، إلى أن مصر سوف تصل إلى الاكتفاء من القمح بعد 4 سنوات من الآن.

المصدر: elbalad

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