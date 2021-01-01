أحمد أبو الغيط يعلن الحل المناسب لأزمة سد النهضة.. فيديو



أحمد أبو الغيط أحمد أبو الغيط

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، أن حل أزمة سد النهضة، يتطلب تدخل المجتمع الدولي.



وأضاف "أبو الغيط"، خلال لقائه مع الإعلامي "أحمد موسى"، في برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "حل ملف سد النهضة يتطلب التدخل الدولي من الولايات المتحدة والاتحاديين الأوروبي والإفريقي".



وأشار: "المجتمع الدولي لن يقبل اهتزاز الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي"، مردفا: "الجامعة العربية تدعم إشراك أطراف دولية ومجلس الأمن لحل قضية السد"، مؤكدا: "المجتمع الدولي لن يقبل بالتصرفات الأحادية من إثيوبيا لأننا لا نعيش في غابة".

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وأوضح: "إثيوبيا بها حاليا مشاكل داخلية وهشاشة ونزاعات عرقية كثيرة، مؤكدا أن الحكومة الإثيوبية الحالية تسعى إلى الصدام مع الخارج والمجتمع الدولي"، متابعا: “جامعة الدولة العربية تناولت أزمة ملف سد النهضة الأثيوبي خلال 3 اجتماعات، مضيفا أن 17 وزير خارجية شاركوا في الاجتماع الطارئ في الدوحة لدعم الموفقين المصري والسوداني في قضية السد”.وأكد أن مصر والسودان طلبتا عقد الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب، متابعا أنه وافقت كافة الدول على طلبهما، لافتا إلى أن قرارات جامعة الدول العربية واضحة للجميع، ووزراء الخارجية العرب أيدوا بالإجماع مشروع القرار المصري السوداني الخاص بالسد الإثيوبي.وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بـ أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدولة العربية، مؤكدا أنه رجل حضر مواقف صعبة في التاريخ المصري من حرب أكتوبر إلى ثورة 30 يونيو، مضيفا أن محمد أبو الغيط رجل محب لثورة 30 يونيو، وتحدث عن دعمه للثورة وهو من الرجال الذين تحدثوا وقت الشدة.ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه تحدث وقت الشدائد أبناء حكم الجماعة الإرهابية للبلاد، لافتا إلى أن أحمد أبو الغيط مواطن مصري يدافع عن بلد وعن العالم العربي من خلال عمله في جامعة الدول العربية.وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أن أحمد أبو الغيط رجل من الناس الذين نقدر مواقفهم وهو شخص محترم مدافع عن وطنة طيلة تاريخه السياسي، مستدركا أن "أبو الغيط ليس رجلا ملاوع ويقول الحقيقة دون أي مشكلة ولا يخاف ويحب وطنة".