أحلى من المطاعم .. طريقة عمل بيتزا بالدجاج في المنزل



بيتزا بالدجاج بيتزا بالدجاج

بيتزا بالدجاج من المعجنات اللذيذة التي يعشقها الكبار والصغار ما يدفع العديد إلى شرائها من المطاعم، وقدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل بيتزا بالدجاج في المنزل.







مقادير بيتزا بالدجاج

قد يعجبك أيضا...

للعجينة2 كوب دقيق1 ملعقة صغيرة خميرة فورية2 ملعقة كبيرة زيترشة ملحرشة سكر2 ملعقة كبيرةلبن بودرةماء للعجنصوص البيتزاعصير طماطمثومزعتر جافزيتملحفلفل أسودالوجهشرائح دجاجبصلزيتملحفلفل أسودبهاراتفلفل رومي شرائحزيتون شرائحجبنة روميجبنة موتزاريلاطريقة تحضير بيتزا بالدجاجللصوص- يخلط عصير الطماطم والزعتر والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والزيت- يوضع الخليط على النار حتى يتسبك- يخلط الدقيق واللبن البودرة والزيت والسكر والملح والخميرة- يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة- تغطى العجينة وتترك لتتخمر- تفرد العجينة بالنشابة وتوضع في صينيةلخليط الدجاج- يشوح الدجاج في الزيت على النار مع البصل- يضاف الملح والفلفل الأسود والبهارات والفلفل الرومي- يقلب كل الخليط حتى تمام النضج- يفرد خليط الصلصة بعد أن تهدأ على العجينة- يضاف خليط الدجاج- يضاف الزيتون والجبنة الرومي والموتزاريلا المبشورة- توضع في الفرن حتى تمام النضج