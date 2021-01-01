أحلى من الجاهزة.. طريقة عمل سلطة السيزر

سلطة السيزر
تعد سلطة السيزر هي إحدى المقبلات التي يعشقها الكثير والتي تقدم مع الوجبات السريعة دائما، ولكن إذا كنتي تحاولين تطبيق سلطة السيزر في المنزل نقدم لكي اليوم الطريقة الاصلية من الشيف شربيني
مقادير سلطة السيزر
خس (كابوتشي)
خبز توست
جبن بارميزان مبشور
مايونيز
زيت زيتون
عصير ليمون
ملح وفلفل
مستردة
ثوم مفروم
صوص ورشستر
طريقة عمل سلطة السيزر
* يتبل الدجاج بالملح والفلفل، والزعتر، وزيت الزيتون، وعصير الليمون
* يسخن الزيت على النار ثم يضاف الدجاج ويسوى من الجانبين
* تغرف مكونات السلطة طبقات
* يضاف الدريسينج
* ترش الجبنة البارميزان على الوجه
الدريسينج
* يخلط المايونيز، المستردة، الملح والفلفل، زيت الزيتون، الثوم، صوص ورشستر وعصير الليمون في الكبة
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