

أحذر| الإفراط في تناول «القمح» يمثل خطر على حياتك أحذر| الإفراط في تناول «القمح» يمثل خطر على حياتك

«القمح» من الحبوب الأكثر استهلاكا في مصر، حيث أنه يصنع منه الخبز الذي يعد من الأطعمة الأساسية على طاولة المصريين، ولكن ظهرت بعض الدراسات التي نشرت في تقارير من قبل خبراء يعملن في مركز مستشفى «ساو جواو» ولجنة الأخلاقيات بكلية الطب بجامعة بورتو، أكدت على أن القمح قد يمثل خطر على صحة الإنسان.



وفي هذا الصدد نقدم أبرز أضرار «القمح» على صحة الإنسان بحسب موقع «هيلث لاين» الطبي:



1- أثبتت الدراسات الحديثة بأن الإفراط في تناول القمح يعمل على الإصابة بالأمراض الجلدية مثل الإكزيما.

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2- والإفراط في تناول القمح يعمل على زيادة ألام البطن، وقد يتطور الأمر ويسبب سرطان القولون.3- الإفراط في تناول القمح قد يكون سبب في زيادة نسبة السكر في الدم.4- الإفراط في تناول القمح يقلل امتصاص المعادن.5- القمح من الأطعمة التي لا ينصح بتناولها لمرضي القلب والسكر، لأن الإفراط في تناول القمح يسبب الأصابة بالجلطات.