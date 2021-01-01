أحدث تريندات تصميمات غرف النوم فى 2021.. اختارى حسب ذوقك

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تصميمات غرف النوم فى 2021

يرغب كل منا فى الحصول على غرفة نوم، يشعر فيها بالراحة والاسترخاء والأمان، بعد يوم طويل من التعب والإرهاق فى العمل، و تتسم أيضاً بالأناقة، ولتحقيق ذلك، ونستعرض فى هذا التقرير، أحدث تصميمات غرف النوم لعام 2021، والتى تتوافق مع جميع الأذواق وتجمع بين الأناقة والحداثة، وفقاً لما ذكره موقع "house-interior".


أحدث تصميمات غرف النوم لعام 2021..البساطة الاسكندنافية
يعتبر الطراز الاسكندنافي اتجاهًا رائجًا فى تصميم أحدث الإكسسوارات وطاولات السرير وإطارات الأسرة، ومن مميزاته إنه يساعد فى الحصول على غرفة نوم منظمة، مثل مزج اللمسات الخشبية ذات اللون الرمادي والأبيض الفاتح والدافئة مع الضوء الطبيعي الصادر من النوافذ والذى يساعد على خلق جو مريح داخل الغرفة، مع تصميم خزانة مفتوحة لحفظ الكتب لقرأتها قبل النوم.

أحدث تصميمات غرف النوم لعام 2021..ايكو ستايل
يساعد الجدار الخشبي المعالج حرارياً، على إضافة لمسة من الأناقة لغرفة النوم الحديثة، سواء عند تصميم سرير من الخشب أو طاولة بجانب السرير أو تصميم ملحقات سقف مصنوعة من الخشب، أو تصميم جدار من الخشب المعالج حرارياً ونمط شيفرون، حيث تجمع الغرفة بذلك بين العناصر الريفية والحديثة.

أحدث تصميمات غرف النوم لعام 2021..لوفت ستايل
يعتمد الـ"لوفت ستايل" على الحد من المساحة الخالية داخل الغرفة وفتحات النوافذ الكبيرة ومكونات الديكور الفريدة وتباين القوام، مع تغطية الجدران بالجص الخام أو الطوب، وطلاء الأسقف باللون الأبيض وتزينها بألواح خشبية رمادية.

أحدث تصميمات غرف النوم لعام 2021..آرت ديكو ستايل
ويعتمد أسلوب "آرت ديكو ستايل"، على الجمع بين التفاصيل القديمة والشرقية، مثل إضافة سرير كبير الحجم ومكونات الديكور الضخمة من قطع أثاث أو تماثيل أو قطع فنية مع اختيار ألوان مثل اللون الأزرق أو البرتقالي أو الأرجواني أو الأخضر فى المفروشات.

أحدث تصميمات غرف النوم لعام 2021.. استخدام التكنولوجيا
وتعتبر من أحدث تصميمات غرف النوم لعام 2021، هى التى تعتمد على استخدام تكنولوجيا من خلال استخدام الأسطح المعدنية اللامعة فى تصميم الخزائن وقطع الأثاث، مع اختيار منسوجات بألوان مثل الرمادى والأسود والأبيض مع استخدام ديكور أو أثاث باللون الأخضر أو الأصفر أو الأحمر.

صورة الخبر: تصميمات غرف النوم فى 2021

صورة الخبر: تصميمات غرف النوم فى 2021

صورة الخبر: تصميمات غرف النوم فى 2021

صورة الخبر: تصميمات غرف النوم فى 2021

المصدر: موقع "house-interior"

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