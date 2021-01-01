أحدث تحرك من التعليم بشأن مشروع تدريب 100 ألف طالب مصري.. سجل من هنا



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تقديم برنامج تدريبي مجاني عبر منصة open p-tech لطلاب التعليم الفني بمصر ، بهدف تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المطلوبة في المستقبل



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تطوير منظومة التعليم الفني بمصر ، وتحقيقا لمبادرة تأهيل وتدريب 100 ألف شاب ضمن خطة تنمية مهارات الشباب المصري لسوق العمل واساسيات التعليم التكنولوجي



ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع على البرامج التدريبية المتاحة من خلال رابط التسجيل التالي:

https//forms.glse/jmTN4sG2XGPbCWKBB

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رابط الدخول بعد إتمام عملية التسجيل :https//ptech.yourlearning.ibm.com/channel/CNL_LCB_1608445012692ولن يسمح بالتدريب على رابط المنصة التدريبية إلا بعد الانتهاء من التسجيل أولاوكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الإتفاق مع أحد كبرى الشركات الألمانية لتدريب 100 ألف طالب مصريربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالميوأضاف الدكتور طارق شوقي، إن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيدًا بالمدارس الألمانية في مصر والتي تتمتع بسمعة جيدة، نظرًا لجودة ما تقدمه من مستوى تعليمي متميز، والإقبال الكبير على الالتحاق بها.وأشاد الوزير بالتعاون مع الجانب الألماني لإنشاء هيئة جودة واعتماد التعليم الفني، والتي تساعد الخريج في الحصول على شهادة للعمل بها داخل مصر وخارجهاوأوضح وزير التربية والتعليم أن مصر تتطلع لمزيد من التعاون مع الحكومة الألمانية، والاستفادة من خبراتها في مجال تطوير التعليم، وتنمية الكوادر البشرية فى مجال التعليم الفني، والتحول الرقمي، وفقًا لمعايير الثورة الصناعية الرابعةجدير بالذكر أنه كان قد التقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، سيريل نون سفير ألمانيا لدى القاهرة والوفد المرافق له؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال تطوير التعليم.