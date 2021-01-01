

أبرزها النسيان .. تعرف على أعراض الغدة الدرقية أبرزها النسيان .. تعرف على أعراض الغدة الدرقية

مرض الغدة الدرقية هو مصطلح عام للحالة الطبية التي تمنع الغدة الدرقية من إنتاج الكمية المناسبة من الهرمونات.



وعادة ما تصنع الغدة الدرقية هرمونات تحافظ على عمل جسمك بشكل طبيعي، وعندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من الهرمونات، فإن جسمك يستخدم الطاقة بسرعة كبيرة، وهذا ما يسمى بفرط نشاط الغدة الدرقية.



كما إن استخدام الطاقة بسرعة كبيرة يمكن أن يجعل قلبك ينبض بشكل أسرع ، ويؤدي إلى فقدان الوزن دون محاولة ، وحتى يجعلك تشعر بالتوتر.

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وعلى الجانب الآخر ، يمكن للغدة الدرقية أن تفرز القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية، وهذا ما يسمى بقصور الغدة الدرقية، عندما يكون لديك القليل جدًا من هرمون الغدة الدرقية في جسمك ، فقد يجعلك تشعر بالتعب ، وقد يزيد وزنك وقد لا تتمكن حتى من تحمل درجات الحرارة الباردة.وهناك مجموعة متنوعة من الأعراض التي قد تواجهها إذا كنت مصابًا بمرض الغدة الدرقية.ويمكن أن تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية (فرط نشاط الغدة الدرقية) ما يلي:المعاناة من القلق والتهيج والعصبية.تواجه مشكلة في النوم.خسارة الوزن.تضخم الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية .وجود ضعف في العضلات ورجفان.تعانين من عدم انتظام الدورة الشهرية أو توقف الدورة الشهرية.الشعور بالحساسية تجاه الحرارة.وجود مشاكل في الرؤية أو تهيج في العين.يمكن أن تشمل أعراض خمول الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) ما يلي:الشعور بالتعب.زيادة الوزن.تعاني من النسيان.حدوث دورات شهرية متكررة وغزيرة .الشعر الجاف والخشن.صوت أجش.تعاني من عدم تحمل درجات الحرارة الباردة.