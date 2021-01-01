

أبرزها السجاد والشقوق.. 4 أشياء قد تتسبب في حدوث كوارث داخل المنزل أبرزها السجاد والشقوق.. 4 أشياء قد تتسبب في حدوث كوارث داخل المنزل

أشياء كثيرة موجودة في المنزل، نعدها من الضرورات، لكنها أحياناً تتحول إلى مخاطر تسبب الكوارث للمنزل، دون علمنا بذلك، فعدم أخذ بعض الاحتياطات في الاعتبار، تجعل التواجد في المنزل أكثر خطورة مما تعتقد.



وفي السطور التالية يسلط «المصري لايت» الضوء على عدد من هذه المخاطر المخيفة التي قد تسبب الكوارث للمنزل دون علمك. بحسب موقع «digest house»:



كن حذرًا عند شحن هاتفك

شحن الهاتف أصبح من الضروريات لأفراد المنزل، لكنه يعد ضمن المخاطر التي تتسبب في كوارث لمنزلك. يجب أن تتأكد من أنه عندما تقوم أخيرًا بتوصيل هاتفك، أنه في مكان آمن، بعيداً عن الملابس أو الأريكة، أو وضعه على الشسرير، أي شيء قابل للاشتعال سريعاً بشكل. فارتفاع درجة الحرارة أثناء الشحن يحتمل أن يتسبب في نشوب حريق عند توصيله بمأخذ في مكان خاطئ، فيجب وضعه في مكان به تهوية جيدة.

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العفن في المنزل دون أن تعلمبسبب الرطوبة، يمكن أن يشق العفن طريقه إلى كل زاوية وشق في منزلك، في أماكن لا يمكنك رؤيتها بسهولة.لا يقتصر الأمر على صعوبة الابتعاد بعد الإزالة فحسب. بل قد يكون ضارًا أيضًا بصحتك.اعتبارًا من عام 2017، كان 45 مليون مبنى في الولايات المتحدة بها مستويات ضارة من العفن، مع وجود حوالي 4.6 مليون حالة من حالات الربو التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالتعرض للعفن أو الرطوبة في المنزل. مما قد يؤدي إلى مجموعة من مشاكل الجهاز التنفسي.يقترح مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن التحكم في مستويات الرطوبة في منازلنا ومناطق التهوية المعرضة بشكل خاص للرطوبة. مثل المطابخ وغرف الغسيل والحمامات، يمكن أن يساعد في منع نمو العفن.السجاد أحيانًا يقود إلى غرفة العملياتالسجاد شيئاً ضرورياً للديكور، لكنها قد تكون أيضًا من أكثر الأشياء خطورة في منزلك إذا لم يتم تركيبها بشكل صحيح. وفقًا لدراسة من Journal of Injury & Violence Research، والتي فحصت بيانات الإصابة من أقسام الطوارئ التي تم جمعها بين عامي 2001 و2008، فإن السقوط بسبب السجاد أو السجاد منتشر على نطاق واسع، يشكل خطرًا على كبار السن، على وجه الخصوص.كما يشير مركز السيطرة على الأمراض، إلى أن السقوط بسبب السجاد يسفر عن ثلاثة ملايين من كبار السن في غرفة الطوارئ سنويًا. حيث يحتاج 800ألف شخص سنويًا إلى العلاج في المستشفى بسبب السقوط.مع هذه الأعداد الضخمة، من المهم للغاية اتخاذ تدابير لمنع السقوط في المنزل عن طريق التأكد من تأمين السجاد والسجاد بأمان.الشقوق يمكن أن تقود لسرطان الرئةتساعد الشقوق في تصاعد غاز الرادون، غاز عديم الرائحة واللون، وينتج عن التحلل الإشعاعي لليورانيوم (الموجود في الصخور والتربة في كل مكان)، يمكن أن يكون الرادون محفوفًا بالمخاطر إذا كنت تعيش في منطقة مرتفعة من وجود هذا الغاز في التربة.عندما يكون هذا هو الحال، فإن الرادون الذي يأتي بشكل طبيعي من الأرض يتسرب إلى منزلك، وأنت تتنفسه يوميًا.تُعزى أكثر من 20000 حالة وفاة من سرطان الرئة سنويًا إلى التعرض لغاز الرادون، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مما يجعلها ثاني أكبر سبب لسرطان الرئة بعد تدخين السجائر.مجفف الملابس يسبب الحريقجهاز المجفف تستخدمه بعض البيوت، لعدم نشر الملابس على الاحبال في الخارج، ولكن الحفاظ عليه جيدًا أمر حيوي.يعد تنظيف الوبر المجفف بانتظام، وتراكم ألياف النسيج الفضفاضة من ملابسك أمرًا ضروريًا، ومخاطر عدم القيام بذلك مخيفة جدًا.عندما يتراكم الوبر، فإنه يتراكم أيضًا داخل مجاري المجفف والتهوية، وفقًا لـ The Spruce .يمكن أن يؤدي هذا إلى ضعف تدفق الهواء وتقليل كفاءة التجفيف، مما يؤدي إلى نمو العفن والعفن الفطري. ولكن ربما يكون الخطر الأكبر هو حقيقة أن النسالة قابلة للاحتراق ويمكن أن تسبب حريقًا بسهولة.وفقًا للجمعية الوطنية للحماية من الحرائق، تسببت المجففات في متوسط ​​13820 حريقًا منزليًا وسبع وفيات سنويًا بين عامي 2014 و2018، تحدث 27٪ منها بسبب تراكم النسالة أو الألياف.لذلك لا تنس تنظيف مصيدة الوبر بقدر ما تستطيع؛ إنها تستغرق دقيقة واحدة فقط.