الكلى كما نعلم جميعًا هي أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان وهي ضرورية جدًا لعمل الجسم بشكل صحيح وخاصة الجهاز الهضمي والإخراج، ومن خلال إضافة بعض الأطعمة الصحية بشكل طبيعي إلى النظام الغذائي كل يوم ، يمكنك حماية الكلى من جميع أنواع الأمراض ومساعدتها على العمل من خلال تنظيمها.
- زيت الزيتون
لا يحتوي زيت الزيتون على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة فحسب ، بل يُعرف أيضًا بمستوياته العالية من الفيتامينات، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات مطلوبة بشدة من أجل حسن سير الكلى، يمكنك استخدامه كزيت للطبخ أو إدراجه في السلطات والتتبيلات للحصول على أفضل النتائج.
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التعليقات على أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض
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