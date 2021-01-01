أبرزها البصل .. 3 أطعمة تحمي الكلى من الأمراض

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صورة الخبر: الكلى
الكلى

الكلى كما نعلم جميعًا هي أحد أهم الأعضاء في جسم الإنسان وهي ضرورية جدًا لعمل الجسم بشكل صحيح وخاصة الجهاز الهضمي والإخراج، ومن خلال إضافة بعض الأطعمة الصحية بشكل طبيعي إلى النظام الغذائي كل يوم ، يمكنك حماية الكلى من جميع أنواع الأمراض ومساعدتها على العمل من خلال تنظيمها.



- زيت الزيتون
لا يحتوي زيت الزيتون على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة فحسب ، بل يُعرف أيضًا بمستوياته العالية من الفيتامينات، كما أن لها خصائص مضادة للالتهابات مطلوبة بشدة من أجل حسن سير الكلى، يمكنك استخدامه كزيت للطبخ أو إدراجه في السلطات والتتبيلات للحصول على أفضل النتائج.

- التوت البري
يحتوي التوت البري على مستويات عالية من مضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تساعد في تنظيم وظائف الكلى دون إضافة أي سعرات حرارية إضافية إلى الجسم، لذا فهذه أطعمة مناسبة جدًا لمرضى الكلى.

- البصل
يجب على كل مرضى الكلى أن يتذكروا أن البصل غني بالفلافانيدات التي تساعد في تقليل الالتهاب، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من البوتاسيوم مما يجعله مثاليًا لصحة الكلى.

قد لا تعطي الأطعمة الطبيعية نتيجة سريعة ، لكنها تساعد حقًا في علاج أمراض الكلى في وقت طويل مثل إذابة حصوات الكلى وغيرها من المشاكل.

المصدر: elbalad

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