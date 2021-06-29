واصل سعر الذهب فى السوق المحلية، الارتفاع ظهر اليوم، الجمعة، 2 يوليو 2021، فى استجابة لتغيرات أسعار الذهب عالميًا والتى تشهد حالة من التذبذب على على مدار اليوم ، وارتفع الذهب فى مصر بقيمة 3 جنيهات بسبب ضعف القوة الشرائية محليا .
وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية، صباح الجمعة، 889 جنيها، والذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر، 779 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا 668 جنيها والجنيه الذهب بسعر 6230 جنيهات.
وشهدت أسعار الذهب عالميا، ظهر اليوم الجمعة، ارتفاعا ملحوظا يتحيث ارتفع بقيمة 11 دولارا للأوقية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الأوروبية بنسبة 0.41%، بينما ارتفع الدولار 0.05% .
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التعليقات على «واصل الارتفاع».. سعر الذهب في مصر وعالميا منتصف التعاملات اليوم الجمعة 2 يوليو 2021
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