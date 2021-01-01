

«سبيس إكس» الأمريكية تطلق صاروخًا يحمل 88 قمرًا «سبيس إكس» الأمريكية تطلق صاروخًا يحمل 88 قمرًا

أعلنت شركة (سبيس إكس) الأمريكية، إطلاق صاروخ يحمل 88 قمرًا صناعيًا، في مهمة أطلق عليها اسم "Transporter 2".



وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الخميس أن صاروخ "فالكون 9" أُطلق بنجاح من المطار الفضائي في رأس كانافرال في ولاية فلوريدا الأمريكية، وعلى متنه 88 قمرًا صناعيًا.



وينقل الصاروخ إلى المدار 88 قمرًا صغيرًا تتضمن 5 أقمار طورتها وكالة التصاميم الفضائية التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون".

قد يعجبك أيضا...

وتعليقًا على الإطلاق، قال مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك إن الصاروخ "فالكون 9" يؤدي مهام "الحافلة" التي تنقل الحمولة إلى الفضاء.وتعد الرحلة هي الثامنة لصاروخ "فالكون 9" الذي استخدم سابقًا لإطلاق أقمار GPS للملاحة وأقمار "ستارلينك" لخدمة الإنترنت.ويمتلك مجموعة من العملاء الحكوميين والتجاريين الأقمار الصناعية بما في ذلك وكالة ناسا وشركة الأقمار الصناعية الرادارية ICEYE - بالإضافة إلى ثلاثة أقمار صناعية لكوكبة الإنترنت ستار لينك Starlink التابعة لشركة سبيس إكس.وفي وقت سابق .. أعلنت شركة "سبيس إكس" أنها تعمل بالفعل على بناء أول منصة فضائية عائمة لها.وذكر موقع "تك كرانش" التقني، الشهر الماضي، أنه من المخطط أن تبدأ المنصة العائمة في استضافة عمليات الإطلاق في وقت مبكر من العام المقبل 2022.وقام إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" بشراء واحدة من حفارات النفط المحولة في وقت سابق من هذا العام من أجل تحويلها إلى مواقع إطلاق وهبوط عائمة لصاروخها القادم القابل لإعادة الاستخدام ستارشيب.واشترت سبيس إكس حفارين في بداية هذا العام من أجل إنشاء ديموس Deimos وفوبوس Phobos، وهما ميناءان فضائيان عائمان سُميا على اسم أقمار المريخ، وسيكونان بمثابة قاعدتي انطلاق في الخارج لأنشطة إطلاق المركبات الفضائية.وشارك ماسك وشركته سابقًا رؤيتهما لمستقبل يتم فيه وضع موانئ فضائية مثل ديموس في محاور رئيسية حول العالم، ما يجعل من الممكن تشغيل شبكة عالمية من السفر من نقطة إلى نقطة تفوق سرعة الصوت باستخدام ستارشيبب لنقل الأشخاص من وجهات بعيدة مثل بكين إلى نيويورك في حوالي 30 دقيقة.