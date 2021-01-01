نشر موقع "جود نيوز نتوورك"، قصة نجاح شاب وصعوده الي قمة الثراء، بعد رؤيته اتلال من أعقاب السجائر التي دخنها جموع الحاضرين بحفل حضره الشاب.
ذالك المشهد بالطبع أعتدنا جميعنا عليه أثناء حضورنا حفل زفاف أو مناسبة ما ولكن دون إعطاءه الأهمية، لكن الشاب الهندي نامان جوبتا، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، كان له نظرة أخري، وقرر الشاب المهتم بالحفاظ على البيئة واستغلالها وعدم تجاهلها بعدما لاحت في ذهنه فكرة رائعة.
سأل نامان نفسه: "لم لا نستغل هذه الأعقاب ونعيد تدويرها؟"، وهو ما شرع فيه بالفعل عام 2016، ليصبح اليوم صاحب شركة كبيرة تنشر حاوياتها في المدن لجمع الأعقاب قبل إعادة تدويرها.
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التعليقات على «بسبب أعقاب السجائر» شاب هندي يتحول لمليونير
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