

«بسبب أعقاب السجائر» شاب هندي يتحول لمليونير «بسبب أعقاب السجائر» شاب هندي يتحول لمليونير

نشر موقع "جود نيوز نتوورك"، قصة نجاح شاب وصعوده الي قمة الثراء، بعد رؤيته اتلال من أعقاب السجائر التي دخنها جموع الحاضرين بحفل حضره الشاب.



ذالك المشهد بالطبع أعتدنا جميعنا عليه أثناء حضورنا حفل زفاف أو مناسبة ما ولكن دون إعطاءه الأهمية، لكن الشاب الهندي نامان جوبتا، الذي يبلغ من العمر 26 عاما، كان له نظرة أخري، وقرر الشاب المهتم بالحفاظ على البيئة واستغلالها وعدم تجاهلها بعدما لاحت في ذهنه فكرة رائعة.



سأل نامان نفسه: "لم لا نستغل هذه الأعقاب ونعيد تدويرها؟"، وهو ما شرع فيه بالفعل عام 2016، ليصبح اليوم صاحب شركة كبيرة تنشر حاوياتها في المدن لجمع الأعقاب قبل إعادة تدويرها.

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ويقول نامان إنه جنى ما يزيد على مليون دولار من خلال إعادة تدوير ثلاثة ملايين عقب سيجارة أو ما يعادل 100 ألف كيلوجرام.وتستقبل شركة الشاب 6 آلاف كيلوجرام من السجائر شهريا تودع في حاويات تدعى "في بينز" بالقرب من الباعة المتجولين ومتاجر التنباك، حيث يتلقى هؤلاء الباعة أجرًا مقابل كل كيلوغرام يجمعونه من أعقاب السجائر.ثم يفصل المصنع الأعقاب إلى ثلاثة أقسام مختلفة هي الفلاتر والورق ومخلفات التبغ المتبقية.أما الفلتر فيتحول إلى حشوة للوسادات والألعاب، ويصنع من الورق والتبغ سماداً يباع للمزارعين أو طاردًا للبعوض.ويقول الشاب إن المال الذي كسبه ليس يسعده بقدر ما يسعده أنه يقدم خدمة للمجتمع ويعالج مشكلة ويقدم حلا.