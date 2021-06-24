«المالية»: مهلة شهر لسداد الضريبة العقارية

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«المالية»: مهلة شهر لسداد الضريبة العقارية

قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية يدفعها المالك والمنتفع وغير مستحقة على المستأجر.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من لم يدفع القسط الأول من الضربة العقارية تم منحه مهلة لمدة شهر.

وأكمل أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن غرامة التأخر في دفع القسط الأول هي فائدة البنك المركزي إضافة إلى 2%، مؤكدا أنه يتم مراعاة أصحاب الظروف المالية الصعبة.

واختتم أن هناك 400 منفذ على مستوى الجمهورية لجمع الضريبة، كما يتاح لأي شخص أن يدفع في المكان المتواجد به حتى لو كان غير محل السكن الخاص به، كما يمكن أن ينوب عنه شخص آخر حال تواجده خارج البلاد.

المصدر: الرئيس

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