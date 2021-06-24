قال أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، إن الضريبة العقارية يدفعها المالك والمنتفع وغير مستحقة على المستأجر.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن من لم يدفع القسط الأول من الضربة العقارية تم منحه مهلة لمدة شهر.
وأكمل أشرف شلبي، وكيل وزارة المالية للضرائب العقارية، أن غرامة التأخر في دفع القسط الأول هي فائدة البنك المركزي إضافة إلى 2%، مؤكدا أنه يتم مراعاة أصحاب الظروف المالية الصعبة.
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التعليقات على «المالية»: مهلة شهر لسداد الضريبة العقارية
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