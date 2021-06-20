

«الرقابة على الصادرات»: إنهاء أزمة فحص السلع المستوردة قريباً «الرقابة على الصادرات»: إنهاء أزمة فحص السلع المستوردة قريباً

أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الاجتماع الذي تم مع المهندس اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع شعبتي المستوردين والمصدرين كان لقاء مثمرا بعد تشكيل لجنة لحل المشكلات التى تعرقل جهود العمل بين الهيئة والمستوردين والمصدرين.



حضر الاجتماع الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمصدرين وحمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، وعدد كبير من المستوردين والمصدرين أعضاء الشعبتين.

وأوضح الملواني أن هناك بعض المعوقات التي تواجه المستوردين مثل مستوردي الأدوات المنزلية، حيث إن هناك تداخل في الاختصاصات بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء في كثير من المنتجات، خاصة أن الفحص يكون عند الهيئتين وبالتالي تسحب العينات لكل هيئة على حدة ، مشيراً إلي أنه تم التواصل مع رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة أشرف هلال ومستوردي الشعبة لعمل مذكرة مشتركة بالمعوقات.



وحول تسهيل إجراءات دخول الواردات، قال اللواء إسماعيل جابر: إنه جارى التنسيق لتفادي تكرار سحب العينات والفحص والعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات عن تلك الشحنات وذلك لتعليمات القيادة السياسية لسرعة الإفراج .

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وقال الملواني، إنه تم عرض مذكرة بالمعوقات التي تواجه المستوردين لرئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعة المهندس اسماعيل جابر، وتم الاتفاق علي تكوين لجنة بين المصديرن والمستوردين وهيئة الرقابة علي الصادرات والوارات لبحث وحل المشاكل التي تواجه المستوردين والمصدرين، وذلك لتيسير وحل أى معوقات تواجه تدفق حركة التجارة.وأشار الملواني، إلى أن أهم المعوقات التي تواجه المستوردين هي تأخر الفحص والنتائج بسبب مشكلة قلة عدد مهندسي الفحص، مما يؤدي إلي تأخر البضائع بالجمارك ويترتب علي ذلك ضياع الوقت والمال، وكذلك شكوى ومشكلة عمل تحليل لكل رسالة من ذات الصنف الوارد والمتكرر خاصة بالنسبة للكيماويات، وعدم تحديث أغلب المواصفات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والمقاييس حيث إن معظم المواصفات لم يتم تحديثها.وأضاف الملواني، أن عدم وجود كل المعامل في جهه العرض في مكان واحد يضيع وقت على المستثمرين، وكذلك إعادة فتح الحاوية للفحص اكثر من مرة، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء في كثير من المنتجات الصناعية مثل الفحص يكون عند الهيئتين وبالتالي تسحب العينات لكل هيئة.