أكد أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أن الاجتماع الذي تم مع المهندس اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات مع شعبتي المستوردين والمصدرين كان لقاء مثمرا بعد تشكيل لجنة لحل المشكلات التى تعرقل جهود العمل بين الهيئة والمستوردين والمصدرين.
حضر الاجتماع الدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمصدرين وحمدى النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين، وعدد كبير من المستوردين والمصدرين أعضاء الشعبتين.
وأوضح الملواني أن هناك بعض المعوقات التي تواجه المستوردين مثل مستوردي الأدوات المنزلية، حيث إن هناك تداخل في الاختصاصات بين هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء في كثير من المنتجات، خاصة أن الفحص يكون عند الهيئتين وبالتالي تسحب العينات لكل هيئة على حدة ، مشيراً إلي أنه تم التواصل مع رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة أشرف هلال ومستوردي الشعبة لعمل مذكرة مشتركة بالمعوقات.
وحول تسهيل إجراءات دخول الواردات، قال اللواء إسماعيل جابر: إنه جارى التنسيق لتفادي تكرار سحب العينات والفحص والعمل على تسهيل وتسريع الإجراءات عن تلك الشحنات وذلك لتعليمات القيادة السياسية لسرعة الإفراج .
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التعليقات على «الرقابة على الصادرات»: إنهاء أزمة فحص السلع المستوردة قريباً
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