«التموين» تعلن صرف 98% من مقررات السلع لشهر يونيو حتى الآن

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«التموين» تعلن صرف 98% من مقررات السلع لشهر يونيو حتى الآن

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم صرف نحو 98% من مقررات السلع التموينية لشهر يونيو حتى الآن.

وتلقى علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، تقريرا من شركتي الجملة (العامة ـ المصرية)، يشير إلى أن نسب ضخ السلع التموينية بالنسبة للسلع الاستراتيجية بلغ 3 آلاف طن يوميا من الزيت، تتضمن مناصفة العبوات (زنة 800 ملل جرام)، التي تصرف على بطاقة الدعم بـ 17 جنيها والعبوة زنة (واحد لتر) التي تصرف على بطاقة الدعم بـ 21 جنيها، كما تم ضخ ما يقرب من 4 آلاف طن سكر يوميا ونحو 1000 طن أرز و1000 طن مكرونة.

وأكد رئيسا شركتي الجملة (العامة ـ المصرية) أن عمليات الجرد التي تتم بمخازنهما التي تصل إلى 1500 مخزن لن تؤثر على صرف استعاضات التجار من السلع، مشيرين إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه باستمرار عمليات صرف السلع التموينية عالية للجودة لبدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، وسيبدأ صرف استعاضات الشهر القادم غدا.

يذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضخ 28 سلعة للمواطنين على بطاقة الدعم كالسكر والأرز والزيت والمكرونة ومساحيق الغسيل والسمنات والدقيق إضافة إلى كثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن.

المصدر: جريده المصدر

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