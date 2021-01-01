

«البنجر» كنز من الفوائد الصحية.. تعرف عليها «البنجر» كنز من الفوائد الصحية.. تعرف عليها

يعتبر البنجر أو الشمندر ذو اللون الأحمر الداكن، عنصر مفيد ‏للصحة بصورة كبيرة وغير متوقعة، وهو نبات جذري، غالبا ما يتم تناوله في السلطات ‏والعصائر، ويساعد البنجر في زيادة كمية الهيموجلوبين في الجسم والحفاظ ‏على الجمال، وغني بالعديد من المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيا، وتراوح الفوائد الصحية لجذر البنجر من تقليل الالتهاب إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي، بحسب موقع «onlymyhealth».



فوائد عصير الشمندر للبشرة| إنفوجراف

يحتوي البنجر أيضًا على فيتامين ك، والكالسيوم لتقوية العظام والأسنان، كما أنه غني بالألياف، لذلك تناوله يعزز الشعور بالشبع، كذلك، تناول الأطعمة الغنية بالألياف يساعد في إنقاص الوزن.



7 فوائد صحية لتناول جذر البنجر:

أولا: لنتعرف على القيمة الغذائية لكل 100 جرام من البنجر.- 1.7 جرام من البروتينات- 0.2 جرام من الدهون- 44 سعرة حرارية- 2 جرام من الألياف- 20%حمض الفوليك 1- 3% فيتامين ب 66% فيتامين سي- 6% ماغنسيوم- 4% فوسفور- 9% بوتاسيوم- 16% منجنيز- 4% حديدوتقول شيلبا غوشي، متخصصة التغذية المسجلة في مركز النظام الغذائي والصحة في مومباي حول هذا الطعام الفائق: "الشمندر (البنجر) مصدر غني بالكربوهيدرات ويحتوي على كمية جيدة من الألياف والمغذيات الدقيقة".الفوائد الصحية للبنجر:-1- يساعد في تقليل الالتهابغني بالخصائص المضادة للالتهابات، من خلال البيتالين وهو المركب الذي يعطي البنجر صبغته الحمراء الغنية. كما يحتوي جذر البنجر على وفرة من النترات التي تعمل أيضا كمركب مضاد للالتهابات ويساعد على تقليل الالتهاب عن طريق إزالة المركبات الضارة من مجرى الدم.إن وجود البيتالين والنترات يكمل كل منهما الآخر ويساعد في حالات الالتهاب مثل الألم العضلي الليفي والتهاب المفاصل الروماتويدي.2- يتحكم في ضغط الدميساعد جذر البنجر في خفض ضغط الدم عن طريق تحويل النترات الغذائية إلى أكسيد النيتريك الذي يوسع الأوعية الدموية ونتيجة لذلك يحسن تدفق الدم ويساعد في خفض ضغط الدم.تساعد جذور البنجر في الوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكتات الدماغية وفشل القلب والنوبات القلبية وأمراض القلب الأخرى التي تعد السبب الرئيسي للوفيات في جميع أنحاء العالم والتي تنتج عن ارتفاع ضغط الدم.3- يعزز القدرة على التحمليعزز البنجر من القدرة على التحمل أثناء ممارسة الرياضة حيث أن محتوى النترات في جذره يرفع مستويات أكسيد النيتريك في جسمك مما يؤدي إلى زيادة تدفق الدم ويقوي العضلات ويجعل ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية الأخرى أقل إرهاقا بالنسبة لك.4- يساعد في الوقاية من السرطانيمتلك البنجر القدرة على وقف النمو غير الصحي للخلايا السرطانية بسبب طبيعته المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة. وتساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيه على الوقاية من السرطان وحالات الالتهابات الأخرى عن طريق تقليل الإجهاد التأكسدي. ويمنع جذر البنجر تكوين المواد المسرطنة ويزيد من إنتاج إنزيمات الجسم والخلايا المناعية التي تساعد على محاربة السرطان.5- يدعم صحة المخمع تقدم العمر، تبدأ الصحة المعرفية والعقلية في التدهور ويمكن أن تؤدي إلى حالات مثل الخرف، وهو متلازمة يحدث فيها انخفاض في الذاكرة والسلوك والتفكير مع تراجع في القدرة على أداء الأنشطة اليومية. والسبب وراء ذلك هو انخفاض تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ.جذر البنجر غني بالنترات وبالتالي يمكن أن يساعد في فتح الأوعية الدموية في الجسم وزيادة تدفق الدم وتزويد الدماغ بالأكسجين.بعد تناول البنجر، يزداد تدفق الدم في الفص الجبهي ويمنع الخرف والحالات الإدراكية الأخرى حيث أن منطقة الفص الجبهي من الدماغ هي المنطقة المرتبطة بهذه الأمراض.6- يساعد على إنقاص الوزنيمكن أن يكون البنجر منخفض السعرات الحرارية بالتأكيد أفضل صديق لك إذا كنت تحاول إنقاص الوزن. نظرا لاحتوائه أيضا على كميات معتدلة من البروتين والألياف، فإنه يعزز فقدان الوزن عن طريق تعزيز الشعور بالشبع وانخفاض الشهية مما يمنعك من الإفراط في تناول الطعام.7- يحمي الكبدغني بفيتامين أ وفيتامين ب، ولديه القدرة على وقاية الكبد من الإجهاد التأكسدي وأي نوع من الالتهابات. جنبا إلى جنب، يعزز البنجر أيضا قدرة الكبد على إزالة أو القضاء على السموم من الجسم. يمكن أن يساعد مستخلص البنجر في تقليل الضرر الناجم عن أي نوع من إصابات الكبد.



