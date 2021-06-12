

«الأقل منذ شهور».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021 «الأقل منذ شهور».. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021



استمر سعر الذهب في مصر، في مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021، في الانخفاض محققا أقل الأسعار منذ عدة شهور حيث انخفض الجرام عيار 21 الأكثر انتشارا في مصر عن حاجز ال 800 جنيه .



وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطا، في الصاغة بدون المصنعية، مساء اليوم الإثنين، 912 جنيها وكان في الصباح 921 جنيها، والعيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 798 وكان في الصباح 806 جنيهات، والعيار 18 قيراطًا، 684 جنيها وكان في الصباح 691 جنيها، والجنيه الذهب 6384 وكان في الصباح 6450 جنيها.



وواصل سعر الذهب عالميا انخفاضه في نهاية التعاملات بالبورصات والأسواق العالمية ليحقق الذهب أقل مستوى له منذ فترة طويلة وذلك بسبب مخاوف من اتجاه مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى بتقديم مسارا جديدا لتخفيف سياسته النقدية وذلك أثناء اجتماعه في نهاية الاسبوع والذى يستمر على مدار يومين .

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وانخفض سعر أوقية الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.68 %، عند 1864 دولارا للأوقية، ليسجل أدنى مستوى له منذ 17 مايو الماضى، كما هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.72%، إلى 1866 دولارا للأوقية .وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الإثنين، 14 يونيو، 822.10 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة» 1،866.24 $ .«المصري اليوم» تنشر سعر الذهب في مساء اليوم الإثنين 14 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر بدون المصنعية :الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصريعيار 24 910 إلى 912عيار 22 834 إلى 836عيار 21 796 إلى 798عيار 18 682 إلى 684عيار 14 531 إلى 532عيار 12 455 إلى 456الاونصة 28292 إلى 28363الجنيه الذهب 6368 إلى 6384الكيلو الذهب909714 إلى 912000متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، مساء اليوم الاثنين 14 يونيو 2021م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 939.54 جنيه 60.00 $2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 861.24 جنيه 55.00 $3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 822.10 جنيه 52.50 $4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 704.65 جنيه 45.00 $5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 548.06 جنيه 35.00 $6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 469.77 جنيه 30.00 $7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 391.47 جنيه 25.00 $8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،576.77 جنيه 420.01 $9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 29،222.93 جنيه 1،866.24 $10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 93،953.91 جنيه 6،000.11 $11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 939،539.07 جنيه 60،001.09 $