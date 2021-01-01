«ابتلعه لـ 30 ثانية».. غواص أمريكي يروي لحظات الموت في بطن الحوت ..فيديو



غواص أمريكي يروي لحظات الموت غواص أمريكي يروي لحظات الموت

عرضت قناة العربية فيديو لغواص أميركي مكث في بطن "الحوت الأحدب" 30 ثانية، ابتلعة بالخطاء حيث مكث فى جوفة بين الحياة والموت .



ومن جانبة قال الغواص الأمريكي مايكل باكارد، أنه كاد أن يلقي حتفه، أنه فكر هل أكلته سمكة قرش بيضاء؟ ثم قال لا أشعر بأى أسنان ثم قال. يا إلهى. إننى فى فم حوت مغلق.



وواصل باكارد التنفس داخل بطن الحوت مستخدما جهاز الاكسجين الذى يستعملة اثناء الغطس حتى لفظة الحوت على الشاطئ بعد ان فشل فى ابتلاعة.